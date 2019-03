Travolto dal terriccio durante un'escavazione: morto 52enne a Robilante

Incidente mortale sul lavoro a Robilante, in Val Vermenagna in provincia di Cuneo, nella mattina di sabato 2 marzo in Regione Ponte Nuovo, lungo la statale 20 del Colle di Tenda.

Un dipendente della ditta Sibelco. D.D. 52 anni è stato travolto dal terriccio durante un’escavazione.

Vani i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

Secondo le prime sommarie ricostruzioni della tragedia sembra che l'uomo stesse lavorando nella cava alla guida di una ruspa e, per cause ancora da accertare, una grossa frana di silicio si sarebbe staccata dalla parete travolgendolo.