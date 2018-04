"Innovatori per l'ambiente" tra Cuneo e Borgo accompagna dalla terra alla tavola

Un’intera giornata dedicata all’alimentazione sana, al rispetto del territorio e dei suoi frutti. A Cuneo una mattina per conoscere e a Borgo San Dalmazzo un pomeriggio per sperimentare. Domani, venerdì 13 aprile, dalle 9 alle 18, “Innovatori per l’ambiente” torna, per il terzo anno, ad accompagnarci verso il Green Park Festival (15-16 settembre).

Da aprile a settembre, 10 appuntamenti segneranno le tappe di un dibattito sulla sostenibilità a Cuneo e in provincia. I temi dell'alimentazione, della salute, dell'ambiente, del paesaggio, dell'agricoltura e della mobilità saranno al centro di conferenze, laboratori, eventi e spettacoli.

Venerdì 13 aprile, dalle 9 alle 13, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di Cuneo (piazza Torino 3) ospiterà il convegno “Esperienze pratiche di attenzione all’alimentazione sana integrate con un uso consapevole del territorio”. La partecipazione all'incontro riconosce 0,375 CFP SDAF03 (crediti formativi) per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali.

CONOSCERE - IL PROGRAMMA DEL MATTINO



Ore 8.15 Registrazione professionisti

Ore 8:45 Registrazione partecipanti

Ore 9:15 Saluti delle autorità e presentazione

Ore 9:30 Elda Viletto, biologa nutrizionista: “Alimentazione consapevole e territorio sano: esperienza nel Canavese”.

Ore 10 Alessandra Conti, dr. agronomo: “L’etichetta alimentare: che cosa ci racconta e la sua evoluzione nel tempo”.

Ore 10:30 Enza Laretto, tecnologa alimentare: “Il valore sostenibile della ristorazione locale: l’esperienza del premio Bezzo per lo sviluppo della comunità”.

Ore 11 pausa caffè, sostenibile e locale.

Ore 11.30 Silvio Pellegrino, dr. agronomo: “Frutti e ortaggi tipici del territorio cuneese: qualità organolettiche e proprietà salutistiche”.

Ore 12 Alice onlus, Associazione per la lotta all’ictus cerebrale: “Prevenzione, salute e territorio: un’esperienza pratica”.

Ore 12.30 Lucio Martino, dr. agronomo: “Uso consapevole del territorio e prodotti alimentari: un’esperienza bio”.

SPERIMENTARE - IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Dalle 14,30, in due laboratori all'Astec di Borgo San Dalmazzo (via XI settembre 13), si potrà “Crescere in rete: consigli per scegliere le informazioni sull’alimentazione”, evitando i pericoli, sconfessando le fake news e individuando i siti di informazione affidabili, per poi imparare a "Cucinare con gusto e salute attraverso l'utilizzo di alimenti sani e per la maggior parte locali".

Laboratorio “Crescere in rete: consigli per scegliere le informazioni sull’alimentazione”

Nulla rischia di uccidere la conoscenza più che l'eccesso di informazioni. Per navigare in rete senza rischiare di perdere la bussola bisogna imparare ad accreditare le proprie fonti, riconoscere i siti attendibili ed eventuali pubblicità mascherate da notizie, anche quando presenti in siti affidabili. Cibo e nutrizione sono temi di grandissima importanza, ma intorno a loro ruotano anche interessi economici rilevanti.

Sappiamo riconoscere un'informazione corretta? Come distinguiamo un sito attendibile da una pagina di dubbia finalità? Dotati di buon senso critico, si può partire dalla base, il significato delle parole, provando a trovare una logica in ciò che leggiamo. Avendo sempre presente che dove c'è conflitto di interesse non ci sono né buona scienza né sano commercio.

Il laboratorio, tenuto dalla biologa nutrizionista Adriana Paraninfo, è adatto ai ragazzi fra i 14-20 anni. La durata prevista è di circa un’ora e mezza con inizio alle 14.30.

Laboratorio "Cucinare con gusto e salute"

Con lo chef Fulvio Marengo e la biologa nutrizionista Barbara Giordano verranno cucinate ricette con cibi per la maggior parte locali e stagionali, puntando l'attenzione sul gusto e sulla salute, nell’ottica di una prevenzione alimentare utile per tenerci alla larga da tante patologie. Si gusteranno i maltagliati di fagioli con pesto di aglietto e cipollotti freschi, lo sformato di nocciole alle erbe primaverili, la vellutata di zucca ai semi, il patè di trota e noci, la gelatina di frutta.

Il laboratorio è adatto alle famiglie e ai bambini dai 6 anni in su. La durata prevista è di circa due ore con inizio alle 16.30.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione o al link https://www.facebook.com/events/188288878622454/ oppure alla mail: barbaragiordano3@gmail.com

L’evento è realizzato da WSF Collective, A.BIO.N. Associazione Biologi Nutrizionisti, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo e con il contributo della Fondazione CRC.

(Grafica di Giulia Toscano, tratta dalla pagina Facebook dell'evento "Innovatori per l'ambiente")