Tra cene e concerti di Natale in compagnia della voce del soprano cuneese Serena Garelli

Si farà sentire particolarmente in questo mese di dicembre la voce del soprano cuneese Serena Garelli, impegnata su più fronti in una serie di appuntamenti canori. Sabato 15 dicembre sarà ospite e canterà alla cena di Natale organizzata dall'Associazione Sansostese Calabresi a Bra. Domenica 16 dicembre sarà invece ospitata come cantante ufficiale della Subalcuneo, per il pranzo di Natale alla Ruota di Pianfei dove, durante le premiazioni dei neo campioni d'Italia della pallapugno di serie A, eseguirà l'inno nazionale e altri brani. Mercoledì 19 dicembre sarà impegnata, alle 17, per un concerto di Natale a Murazzano, nel salone polivalente del paese, dove si esibirà con i suoi allievi del "Bossolasco-Murazzano".

Venerdì 21 dicembre alle 20.45 sarà in concerto con Fabrizio Pepino al pianoforte presso la Biblioteca civica di Vignolo con una serata dal titolo "Aspettando il Natale!". Lunedì 24 dicembre a mezzanotte, così come martedì 25 alle 11, si esibirà con la sua cantoria parrocchiale nella chiesa di Borgo San Giuseppe a Cuneo. Mercoledì 26 dicembre alle 17 sarà impegnata con "L'operetta in grotta" alle Grotte di Bossea (ingresso a pagamento, in caso di neve il concerto sarà annullato) con il tenore Michelangelo Pepino, Paolo Montagna al clarinetto e Fabrizio Pepino al pianoforte.

Giovedì 27 dicembre alle 21 sarà al teatro alla Confraternita di Limone Piemonte per un concerto organizzato dal Comune in collaborazione con la Proloco, dal titolo "In... canto"- Trio L'Etoile: Serena Garelli soprano, Angelo Conversa viola accompagnati dal pianista Lorenzo Martini. Venerdì 28 dicembre alle 20, presso il Borgo Fantino di Limone dove ci sarà un apericena (15 euro a persona, per prenotazioni Baba Cellario 3401034404), parteciperà cantando alla presentazione del libro "La mia vita con il Parkinson sulle note del Tango" di Claudio Rabbia, in collaborazione con la moglie Ivana Revelli.