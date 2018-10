Tra castagne e pranzo tipico: così si festeggia domenica il Cece di Nucetto

SERGIO RIZZO - Nucetto, il piccolo Comune della Valle Tanaro in provincia di Cuneo, ha dato inizio ai preparativi per la XIVª edizione della “Festa del Cece” che si svolgerà domenica 14 ottobre presso il “Parco dei Gurei.”

Organizzata dal Comune di Nucetto in collaborazione con l’Associazione per la valorizzazione e la tutela del Cece di Nucetto, il Circolo Polisportivo Nucettese, Provincia di Cuneo, Piemonte Nuovo da Sempre, Camera di Commercio Cuneo, Fondazione Crc e Fondazione Crt, Atl, Consorzio Turistico Alpi del Mare, Gal Mongioie e Unione Montana Alta valle Tanaro, il programma della manifestazione, prenderà avvio alle ore 9 con l’apertura espositiva di artigianato con un mercatino di prodotti tipici e del “Gal Mongioie” aderenti al Consorzio Fattoria Amica, Campagna Amica Coldiretti e Tanaria, con la partecipazione di circa 60 bancarelle espositive.

Alle ore 11.45 a conclusione del saluto da parte delle autorità, sarà consegnata l’onorificenza “Il Cece d’oro – 2018”. Seguirà il pranzo a base di ceci e prodotti locali nei locali della struttura coperta e riscaldata “Mario Romano”.

L’associazione storico culturale “La Marina” proporrà dalle 14,30 alle ore18, nei locali del Museo Storico di Nucetto e dell’Alta Valle Tanaro presso l’ex stazione ferroviaria, la mostra itinerante: “Sport e sportivi piemontesi, come non li avete mai visti”, messa a disposizione dal Consiglio regionale del Piemonte. Sarà inoltre possibile visitare il – Museo Ferroviario della Ceva – Ormea.

Alle ore 15, inizierà la “Gran Castagnata” dove si potranno gustare prelibati dolci e le caldarroste offerte dal Circolo Polisportivo Nucettese con l’accompagnamento musicale del complesso di “Paolo e Carmelo”.

Sarà presente Pino Milenr con l’emittente televisiva di Telecupole. “Ci aspettiamo come oramai da parecchi anni il tutto esaurito, – è stato il commentato il neo presidente del Circolo polisportivo nucettese Alex Carazzone,– per il pranzo, invito chi intende partecipare, di prenotare in anticipo considerato il numero limitato di posti. Siamo pronti e motivati per la buona riuscita dell’evento.

Abbiamo lavorato molto bene insieme alle altre associazioni e questo ha reso il tutto più facile.” “ Quest’anno l’onorificenza del “Cece d’oro – 2018”– spiega Enzo Dho sindaco del Comune di Nucetto, – sarà consegnata a un grande cittadino nucettese: Giancarlo Bellino, presidente dell’Alpitel SpA, società fondata dal padre Giovanni, che dal 1950, opera con crescente grande successo nel settore delle Telecomunicazioni sia in Italia che all’estero.

Abbiamo voluto guardare a casa nostra nel nostro Comune e Giancarlo Bellino sicuramente merita tutto il nostro riconoscimento di gratitudine nei suoi confronti per la generosità, l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate nei confronti di questo territorio.”

Per info e prenotazioni telefonare al Comune di Nucetto dalle ore 9 alle 14 al 0174.74112 – cell.348.9030224.

Sergio Rizzo

Nella foto: un momento della passata edizione della Festa del cece a Nucetto