Tosca in concerto ad Alba aspettando l'arrivo in cattedrale delle reliquie di Papa Wojtyla

Nell’ambito delle manifestazioni dedicate a San Giovanni Paolo II, ad Alba, in provincia di Cuneo, venerdì 28 settembre alle 21 Tosca si esibirà in un concerto gratuito nel suggestivo scenario di piazza Osvaldo Cagnasso (ala mercato coperto). Uno spettacolo che ricorderà la passione di papa Wojtyla per gli incontri con i giovani e le folle, anche attraverso la musica e i concerti. Questo in attesa dell'arrivo della reliquia del santo, che sarà esposta ai fedeli in cattedrale ad Alba dal 9 al 13 ottobre.

Tiziana Tosca Donati, nata a Roma nel 1967, è cantante e attrice di teatro. Ai suoi esordi ci sono Renzo Arbore e Nanni Loy. Nel 1992 esce il suo primo album Tosca e partecipa a Sanremo tra i giovani. Nel 1993 il suo secondo album Attrice. Collabora con Dalla, Cocciante, Zero, Ron (con cui vince il festival di Sanremo nel 1996 con la canzone Vorrei incontrarti tra cent’anni), Zeffirelli e Fiorello. Interpreta musiche di Morricone, Dalla, Bubola, Zenobi, Nava, Buarque, Fossati, Di Michele, Piovani. Vince il Tenco nel 1997.

Nel 1997 interpreta il musical Sette spose per sette fratelli. Per il Giubileo del 2000 interpreta l’inno Mater Jubilaei, e porta in tour il concerto Musica Caeli. Ha al suo attivo nove album. Intensa la sua attività teatrale, tra cui L’opera da tre soldi (Brecht), La strada (Fellini), Il borghese gentiluomo (Moliére), Il grande dittatore (Chaplin). Dirige la sezione canzone dell’Officina delle arti Pier Paolo Pasolini.