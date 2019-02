TIRO CON L'ARCO/ E i cheraschesi del Clarascum collezionano altri podi a Collegno

Ancora grandi soddisfazioni per il tiro con l’arco cheraschese: al 14° Indoor Città di Collegno gli arcieri del Clarascum di Cherasco (Cuneo) sono nuovamente saliti sul podio. Un folto ed entusiasta pubblico ha assistito alle competizioni di tutte le tipologie di arco. Gli alteti sono arrivati da tutto il Nord Italia, in particolare da Piemonte e Lombardia.

A farla da padrone, sul podio, le nuove leve di Cherasco. Per l’Arco Olimpico, nella categoria ragazzi, due chersachesi sul podio: Fabio Bogetti al primo posto, Simone Giacosa terzo. Nella categoria Junior Femminile Marika Sarzotti al secondo posto, mentre nel Junior Maschile il terzo gradino è per Lorenzo Marengo. Bene anche i Master: nella categoria maschile Flavio Giraudo ha conquistato il terzo posto. Nell’Arco Compound Luca Giacosa si è classificato primo nella categoria Allievi Maschile, mentre nel Master Maschile il secondo posto è stato per Osvaldo Rocchia.

“I risultati parlano da soli – commenta il fondatore del Clarascum, Giuseppe Sciolla – Ci prepariamo ad un'eccezionale stagione, con un vivaio fortissimo e affiatato. Abbiamo istruttori di alto livello, specializzati per tipologia di arco, dal Compound all’Olimpico, e da quest’anno la rosa degli istruttori si è allargata con il presidente Claudio Tortore e Agostino Osella”.