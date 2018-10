Tenta furto in un'abitazione a Moretta: nei guai un 24enne

Riceviamo e pubblichiamo: "I carabinieri del comando stazione di Moretta, in provincia di Cuneo, hanno arrestato un italiano per tentato furto in abitazione, un 24enne da Moretta. In sintesi, verso le 18 di domenica 21 ottobre, in via Palmero di Moretta, una residente richiedeva l’intervento dei carabinieri poiché aveva notato uno sconosciuto che stava scavalcando la recinzione di un'abitazione di fronte alla sua. La richiesta veniva immediatamente girata dal numero unico di emergenza 112 alla locale stazione carabinieri, una cui pattuglia interveniva sul posto in pochissimo tempo.

Nel frattempo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, usciva da quella abitazione e cercava di allontanarsi a bordo di una bicicletta. Subito raggiunto, veniva fermato e condotto presso la caserma di Moretta. Nell’immediatezza si apprendeva che il fermato era riuscito ad entrare nella casa (al momento non vi era nessuno all’interno) dopo aver forzato la porta d’ingresso; una volta all’interno, aveva messo a soqquadro vari ambienti senza riuscire a rubare nulla. L’uomo veniva inoltre trovato in possesso di un telefono cellulare, che utilizzava con una propria scheda, risultato rubato qualche giorno prima in un altro furto in abitazione.

Il giovane, con svariati precedenti di polizia, veniva tratto in arresto per tentato furto in abitazione e ricettazione, ed associato presso la casa circondariale di Cuneo. Il Gip del Tribunale di Cuneo, dopo aver preso visione degli atti a carico dell’arrestato, convalidava l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Moretta, rinviando il giudizio nelle prossime settimane".