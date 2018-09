TENNISTAVOLO/ Oltre 170 atleti al "XXIX torneo fiera del tartufo"

Si è conclusa nella giornata di domenica la due giorni pongistica relativa al "XXIX torneo fiera del tartufo" nella capitale nelle Langhe che ha visto partecipi circa 170 atleti ed atlete provenienti da tutta Italia.

Hanno partecipato anche quattro atleti Albesi, Riccardo Deina, Timelli Fabio, l'esordiente Elisa Giacosa e Mauro Dal Dosso.

Da sottolineare la prestazione di livello di Riccardo Deiana che nel torneo di 6^ categoria maschile si è dovuto arrendere solamente ai quarti di finale.

Nello specifico il torneo di 6^ categoria si è concluso con la vittoria di Santacroce Cosimo (TT Enjoy, Torino), seconda piazza per Giaccaglia Marcello (TT Torino), terzo posto pari merito per Ciarpolino Daniele (TT Alessandria) e per Errico Emanuele (TT S. Francesco Ciriè, Torino).

il torneo singolo maschile 5^ categoria, ha visto primeggiare Bono Fabio Davide (TT Caraglio, Cuneo), seconda piazza per Dossena Giuseppe (TT Ossola 2000, Torino), terza piazza per Madaro Federico (TT Torino), medaglia di legno per Miino Giacomo (TT Auxilium Cuneo).

Berti Mirko (TT libertas Challant, Aosta) ha vinto il torneo di 4^ categoria maschile, sconfiggendo in finale Pessione Alessandro (ASD TT Moncalieri, Torino) terzi a pari merito Capra Daniele (TT A4 Verzuolo, Cuneo) e Calabrese Andrea (TT S. salvatore, Alessandria).

Lo stesso Calabrese Andrea, si è però imposto in finale contro Berti Mirko nel torneo di 3^ categoria Maschile, terzi a pari merito Paolo Racca (TT Sanremo, Imperia) e Pessione Alessandro.

Nel torneo femminile di 3^ categoria ha vincere è stata Alessandrini Angela (TT Auxilium Cuneo) seconda classificata Beccaria Valeria (TT Auxilium Cuneo) terze a pari merito Rinaudo Sara (TT A4 Verzuolo, Cuneo) e Macedone Silvana (TT Gozzano, Novara).

il torneo 4^ categoria femminile è stato vinto da Manescalchi Anna (TT Genova), seconda piazza per Cuniberto Maria (TT Mondovì, Cuneo) terzo posto a pari merito per Timo Araya (TT A4 Verzuolo, Cuneo) e Testa Claudia (TT S Salvatore, Alessanria).

Il Tennis Tavolo Alba ringrazia tutti gli sponsor e i ragazzi della società che hanno contribuito alla buona riuscita del torneo, e vi aspetta sabato 29 settembre alle ore 15.00 presso la palestra della scuola elementare sita in via Renato Vuillermin ad Alba per il primo incontro valido per la serie D2 tra la nostra formazione ed il tennis tavolo Bra.