"Te lo regalo" a Bra: lo scrittore Enrico Sunda fonda un gruppo per fare beneficienza online

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Il braidese Enrico Sunda ha aggiunto una costola al gruppo facebook "Bra. Di tutto di più" di cui è amministratore.

Di che si tratta?

“La novità è il nuovo gruppo: Te lo regalo. Di tutto, di più. Abbiamo preso spunto da un'iniziativa analoga comparsa su Facebook, ma per il momento me ne occupo solo io. L'intento è di ampliare il progetto: non solo regalare oggetti non utilzzati, ma soprattutto creare un polo di beneficenza".

In cosa consiste?

“Aiuto al prossimo. Ossia generosità di sé, regalare una fetta del proprio tempo libero a chi ne ha bisogno. Non importa quanto! Le forme di volontariato sono infinite: aiutare gli anziani, occupandosi di piccole cose, ma utilissime, come fare la spesa, pagare le utenze, accompagnarli a visite mediche. Oppure, semplicemente, fare loro un po' di compagnia. Aiutare le mamme che lavorano andando ad accompagnare i bimbi a scuola. Dare lezioni a chi è in difficoltà con l'apprendimento scolastico. Insomma, c'è tanto bisogno di tutto e di tutti. Dare un po' di noi stessi agli altri fa stare bene. Basta ascoltare l'esperienza di chi fa volontariato".

Cosa ti incoraggia in questo progetto?

“La risposta: già dal primo giorno di lancio si sono iscritti in più di 600. E' mia profonda convinzione che ci sia ancora molta bontà nell'animo umano, si tratta soltanto di dare il via alla generosità fornendo un'occasione giusta per dimostrarlo. Per quanto riguarda regalare ciò che non usiamo più, non costa nulla, anzi liberarsi di oggetti che tengono spazio, oltre a dare ad essi una nuova vita, è anche un vantaggio fare ordine".

Come funziona?

“E' semplice: basta iscriversi al gruppo facebook Te lo regalo. Di tutto, di più. E poi inserire un annuncio relativo a ciò che si vuole regalare, se si tratta di oggetti, possibilmente allegando una foto. Per gli iscritti interessati all'annuncio, è sufficiente scrivere interessato sotto al post relativo. Per quanto riguarda la modalità di consegna, prenderanno accordi tra loro le due parti".

Dare buone notizie, parlare di opere benefiche e di riutilizzo delle cose fa ben pensare ad un futuro migliore. Perchè rinunciare all'ottimismo e alla fiducia nel prossimo?

Fiorella Avalle Nemolis