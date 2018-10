Tarantasca, festeggia i suoi 103 anni con i dipendenti delle Poste

A Tarantasca è stato un giorno speciale. La signora Lucia ha voluto festeggiare il suo 103esimo compleanno con quelli che lei definisce i suoi "angeli custodi". I dipendenti dell'ufficio postale di Tarantasca che per l'occasione le hanno portato una targa e un omaggio filatelico personalizzato per ringraziarla del tanto affetto e della stima che ha sempre dimostrato loro.

A festeggiarla, Silvana Cavallo e Clelia Grosso, le due direttrici dell'ufficio di Tarantasca, che da sempre sono i riferimenti per la signora Lucia e per gli abitanti del comune della provincia Granda. La signora Lucia ha accolto i dipendenti di Poste Italiane con un sorriso e ha dato appuntamento a tutti per il prossimo anno.