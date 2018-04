Tangenziale, enorme problema: "Aspetto tutti lunedì alle 9 in Comune a Fossano"

"La tangenziale di Fossano (Cuneo) continua ad essere un enorme problema senza risposte - scrive il sindaco Davide Sordella, rivolgendosi ai suoi concittadini. "Come chiediamo da tempo, la deve riaprire l’unico responsabile che è lo Stato italiano".

E' per questa ragione che "vogliamo unirci in una protesta comune per il bene della città" prosegue, invitando "chi ha voglia, tempo e possibilità di esserci" a prendere parte al confronto che avrà luogo lunedì 16 aprile, alle 9, nella Sala Rossa del Comune di Fossano.