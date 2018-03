"Suor Angelica": la grande lirica giovedì 22 in San Francesco a Cuneo

In occasione dei 100 anni dalla prima rappresentazione, il Comune di Cuneo e incontri d’Autore presentano Suor Angelica di Giacomo Puccini. Lo spettacolo giovedì 22 marzo, alle 21, nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria 10).

La protagonista dell’opera, Suor Angelica, è stata costretta dalla zia principessa a fuggire dal mondo e vestire l’abito monacale per nascondere l’onta arrecata alla famiglia con la nascita di un figlio illegittimo. Tanto maggiore è l’ira della zia in quanto Angelica le era stata affidata in tutela, insieme alla sorellina Anna Viola, perché entrambe orfane.L’azione dell’opera inizia ad antefatto compiuto quando la zia si reca a colloquio con Suor Angelica per farle firmare alcune carte relative alla divisione del patrimonio familiare. Sono passati ormai sette anni dai tempi del peccato di Angelica, ma l’ira della zia non è ancora placata. E, quando Suor Angelica le chiede notizie, è con gioia che le annuncia la morte del figlioletto avvenuta due anni prima.

Il dolore della madre ha il sopravvento sulla impassibilità psicologica della religiosa e Suor Angelica invoca il figlio nella disperata aria Senza mamma, o bimbo, tu sei morto. E’ scesa intanto la notte e con essa le tenebre della follia sulla povera Angelica. Disperata, non trova più conforto e pace neppure nella preghiera e beve un infuso velenoso che ella stessa ha preparato di nascosto. Ma un barlume di lucidità le fa comprendere di essersi ora macchiata di un peccato ancor più grave e invoca la grazia di vivere per potersi redimere ed ottenere il perdono del cielo. La clemenza del Cielo ha già compreso e perdonato l’umana fragilità di Suor Angelica e compie, per la povera peccatrice, il più bello e il più insperato dei miracoli. Accolta da un coro angelico, appare la Vergine, un tempo anche lei madre, che sorridendo di dolcezza e bontà sospinge verso la madre morente, il figlioletto e li riunisce per sempre.

Suor Angelica, insieme a Il tabarro e Gianni Schicchi, fa parte del Trittico, nome con cui sono conosciute le tre opere in un atto, musicate da Giacomo Puccini. Le tre opere furono rappresentate, in prima assoluta diretta dal maestro Roberto Moranzoni, il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York. Sebbene all'inizio fosse apprezzato soprattutto Gianni Schicchi (che comunque rimane il più rappresentato fra le tre opere anche per la famosa aria O mio babbino caro), mentre Puccini preferiva Suor Angelica, oggi l'orientamento della critica è mutato e tutte e tre le opere sono entrate a pieno titolo nei repertori dei teatri lirici.

Personaggi ed interpreti

SUOR ANGELICA: Laura ROMO

LA ZIA PRINCIPESSA: Giorgia GAZZOLO

LA BADESSA: Veronica ESPOSITO

LA SUORA ZELATRICE: Fabiola AMATORE

LA MAESTRA DELLE NOVIZIE: Veronica ESPOSITO

SUOR GENOVIEFFA: Lidia FRIDMAN

SUOR OSMINA: Carola CONTATO

SUOR DULCINA: Aurora MANCINI

LA SUORA INFERMIERA: Serena GARELLI

LE CERCATRICI: Giulia REINERI, Andrea Giulia PIETROBON

UNA NOVIZIA: Martina MALAVOLTI

LE CONVERSE: Serena GARELLI, Giulia REINERI

Orchestra Filarmonica del Piemonte

Direttore: Paul-Emmanuel Thomas

Coro del Liceo Musicale di Cuneo

Direttrici: Nina Monaco - Elda Giordana

Luci: Gianfranco Ferrari

Audio: Jackson Service

Servizi tecnici: Corrado Ribero

Regia: Alfonso De Filippis

Direttore di produzione: Roberto Punzi

Info e prevendita: Promocuneo Lungostura Kennedy, 4f – Cuneo, 0171 698 388 – 333 4984128 e-mail: promocuneo@tin.it