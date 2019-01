All'Iris di Dronero arriva un clown che ama le esplosioni e porta a riflettere sulle paure

Torna in scena al teatro Iris di Dronero (Cuneo) la rassegna di spettacoli Sim Sala Blink, ideata e promossa da Blink Circolo Magico. Sabato 2 febbraio alle 21 sarà la volta di Mr. Bang con il suo show "Sensation". Mr. Bang, al secolo Benjamin Delmas, è un artista anglo francese, un clown, vincitore di diversi concorsi e premi. Diplomato al Performing Arts University of Turin di Philip Radice e alla Flic, scuola di preparazione arti circensi, collabora con il Teatro della Caduta di Torino con il quale ed insieme al Festival Internazionale di Teatro Urbano ed al Circo e Arti di Strada Mirabilia di Fossano, ha prodotto il suo spettacolo "esplosivo".

In oltre quindici anni di attività ha consolidato la passione e affinato la tecnica, per offrire oggi un'esibizione dal ritmo incalzante, in cui la naturale autoironia incontra la tecnica teatrale per un esito dalla comicità assicurata. Acrobatica e teatro di strada sono gli elementi salienti dello spettacolo dal gusto raro della leggerezza e dell’equilibrio, dove Benjamin interpreta un clown eccentrico metropolitano, dosando ironia e provocazione, abilità circensi, teatro fisico e cabaret post-moderno, tipiche abilità del circo contemporaneo. Mr. Bang è un terrorista della risata: ama le esplosioni e ogni cosa che faccia "bang".

Nel suo spettacolo stupisce creando situazioni assurde inframmezzate da colpi di scena a suon di botti, giochi di fumo, esplosioni inattese e battute al vetriolo. Uno spettacolo dal ritmo frenetico per un personaggio un po’ folle, un po’ magico ed un po’ pirotecnico. Mr. Bang invita anche a riflettere sulle paure, sulla loro inconsistenza e sul potere che a volte hanno di inibirci e di ostacolare l’immaginazione. L’ingresso allo spettacolo è unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 366.5397023 o visitare il sito internet di Blink Circolo Magico www.blinkcircolomagico.it.