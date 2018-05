Sui guai del tunnel di Tenda il "Perché" di Striscia la Notizia in onda alle 20,45

Va in onda sabato 19 maggio, alle 20,45, il servizio girato dal programma satirico di Canale 5 sul "caso" del Tenda bis a Limone, in provincia di Cuneo.

Le telecamere di "Striscia la notizia" sono arrivate all'imbocco del vecchio tunnel la scorsa settimana per fare luce sulla grave problematica del Tenda bis, i cui lavori sono ormai fermi da mesi, e proprio nei giorni immediatamente successivi al maltempo che ha provocato allagamenti nella storica galleria e anche in quella nuova. L'invito è stato accolto dalla trasmissione, che ha mandato sul posto l'inviato dei "Perché" Luca Galtieri.

In concomitanza con il suo arrivo, centinaia di persone - tra sindaci, amministratori e cittadini, in particolare della Valle Vermenagna - hanno preso parte alla manifestazione indetta dal Comitato LiberTenda, nato per "dare maggiore voce al territorio sul proseguo dei lavori per la costruzione della nuova canna".



(Foto di Luca Pazielli, scattata durante la manifestazione indetta da LiberTenda il 10 maggio)