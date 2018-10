Storie danzate e ispirate a spezie e cioccolato al teatro Toselli di Cuneo

Giovedì 18 ottobre alle 21 al teatro Toselli la Compagnia EgriBiancoDanza va in scena con il primo degli spettacoli in programma a Cuneo, Tourdedanse à la Rossini. Nell’anno rossiniano, uno spettacolo dedicato al genio di questo compositore con due balletti, che uniscono in un'unica serata danza, teatro e musica dal vivo sui temi di cibo e enogastronomia, elementi che sono stati addirittura fonte di ispirazione di alcune opere dello stesso Rossini.



La Compagnia EgriBiancoDanza presenta uno spettacolo di danza e prosa con due balletti effervescenti e pirotecnici, dove si fondono humour, virtuosismo classico, dinamiche contemporanee alternati anche a momenti di prosa con la recitazione di Cinzia Spanò. Raphael Bianco, con le sue coreografie, ripropone innanzitutto un balletto di grande successo come Il Cioccolato, che vanta le scene di un genio del teatro quale fu Emanuele Luzzati.

Una creazione in cui Raphael Bianco va a esaltare artisticamente tre aspetti del cioccolato: sensualità, fastosità, divertimento attraverso microstorie danzate e ispirate a ricette che hanno come elemento centrale il cibo degli Dei. Si prosegue con Spezie e Aromi, un nuovo balletto ispirato ai contest fra chef dagli esiti imprevedibili, dove l’uso di spezie e aromi sono il valore aggiunto di ciascuna pietanza ma allo stesso tempo causa di equivoci e esilaranti colpi di scena. La danza in questo caso è burlesca e surreale.

Uno spettacolo che coniuga danza, prosa, dove la musica di Rossini è il comune denominatore per celebrare corpo e cibo.