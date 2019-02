Camion con 300 quintali di bottiglie d'acqua si riversa, Statale 21 a Demonte chiusa per soccorsi

Un camion carico di bottiglie d'acqua (300 quintali), forse a causa della fitta nevicata in atto, si è rovesciato sulla Statale 21 tra Demonte e località San Marco, in provincia di Cuneo. Stava scendendo dallo stabilimento di Sant'Anna di Vinadio. Sul posto vigili del fuoco con l'autogru per liberare la carreggiata, personale Anas e forze dell’ordine per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.

Anas ha infatti comunicato che "per consentire ai mezzi di soccorso il recupero di un mezzo pesante incidentato, la statale 21 della Maddalena è momentaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 16,500, nel territorio comunale di Demonte". "In considerazione delle precipitazioni nevose che stanno interessando buona parte del territorio regionale fino a quote di pianura - conclude - si esortano gli automobilisti a guidare con la massima prudenza, provvisti di dotazioni invernali secondo l’obbligo vigente".