Intervento dei sanitari del 118 a Spinetta (Cuneo) intorno alle 14 per un incidente che ha coinvolto un ciclista, F.B. di 45 anni residente a Cuneo.

L'uomo è stato soccorso in un primo momento da due motociclisti di passaggio che hanno assistito allo scontro con un'auto guidata da una donna e in seguito è stato condotto con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Santa Croce.