SOMMARIVA PERNO/ In mille alla festa della community Egea: premiati 2 dipendenti

Grande e calorosa partecipazione, giovedì 13 settembre, alla Festa del Gruppo EGEA, organizzata al Roero Park Hotel di Sommariva Perno. Protagonisti dell’evento oltre mille tra dipendenti, collaboratori e “senior” del Gruppo, che sono stati al centro dei discorsi pronunciati dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza Olindo Cervella e dall’Amministratore Delegato di EGEA, PierPaolo Carini.

Hanno inoltre partecipato oltre 400 tra i diversi stakeholder (Soci Pubblici e Privati, Partner, Consiglieri delle società del Gruppo, Istituti finanziari), anch’essi protagonisti e promotori della crescita della multiutility.

Insieme, Cervella e Carini hanno inoltre conferito un riconoscimento a due dipendenti che da venticinque anni sono impegnati nel Gruppo: Alessandra Rosso, figura di riferimento di uno degli oltre venti sportelli aperti al pubblico per i servizi EGEA (quello di Bra), e Massimo Guarena, responsabile delle reti acquedotto di “Tecnoedil Spa”.

Con la stessa energia sono stati salutati quanti, negli ultimi dodici mesi, sono entrati a fare parte della grande famiglia EGEA: un nutrito gruppo di quarantatré neo assunti tra giovani, professionisti altamente formati, eccellenti neolaureati, oltre a diversi lavoratori che a causa della crisi avevano perso l’impiego e ulteriori nuovi collaboratori provenienti da acquisizioni di rami d’azienda e nuovi servizi.

Nel presentare i molti, ampi e qualificanti progetti oggi in fase di studio, sviluppo e di prossima realizzazione, l’Amministratore Delegato ha spiegato che EGEA, forte e orgogliosa della propria origine e area di elezione, desidera proseguire la propria crescita sana e misurata, alimentando il progetto di azienda multiservizi, motore di sviluppo del Territorio.

Ha spiegato l’ing. Carini: «EGEA nasce e si sviluppa in linea di continuità con lo spirito imprenditoriale del Territorio che le ha dato origine e in cui è cresciuta: al centro vi sono la soddisfazione del Cliente e la volontà di svolgere fino in fondo e al meglio i propri compiti, consci che, in uno spirito di pieno e forte rispetto, condivisione e dialogo, vi siano spazi e opportunità di crescita per tutti. Questo aspetto, da sempre centrale nello stile del nostro Territorio, rischia oggi di essere per nulla un dato “scontato” e serenamente acquisito da gran parte della popolazione: ecco quindi che ridare ad esso forza e vigore diventa, oltre che una valida opportunità, un dovere sociale e civile. È così che oggi EGEA cresce fortemente in tutt’Italia nella vendita di luce e gas (dalle famiglie fino alle grandi Industrie), nel teleriscaldamento, nella fornitura di servizi quali acqua, attività ambientali, illuminazione pubblica ed energie rinnovabili per Pubbliche Amministrazioni, Privati e Aziende. Nel proprio sviluppo EGEA intesse relazioni con i più grandi e accreditati operatori nazionali (come ENEL per la mobilità sostenibile e IREN per il teleriscaldamento) oltre che con i più accreditati e vicini centri Universitari. Tutto questo continuando a porre, anche nelle ampie aree in cui cresce, questo Territorio quale modello e vetrina di eccellenza, oltre che come sede centrale, offrendo opportunità di lavoro privilegiato e sostenibile per i propri collaboratori, anch’essi in forte crescita numerica».

Se da un lato EGEA si conferma come realtà solida, prossima a raggiungere il miliardo di euro di fatturato, dall’altro la multiutility si pone con sempre maggiore autorevolezza come elemento di sintesi, capace di creare relazioni e intessere rapporti che contribuiscono alla crescita del Territorio.

Gli oltre 1.500 presenti alla Festa sono così ulteriore prova dell’efficacia e della concretezza del progetto EGEA, che ha favorito e intende sempre più favorire lo sviluppo di un’autentica comunità, nel gergo attuale una community, non virtuale ma viva, reale e tangibile, costituita da: diverse centinaia tra le più significative realtà industriali, economiche e dell’Amministrazione Pubblica che collaborano con EGEA in qualità di Soci o partner; enti finanziari di rilievo nazionale e internazionale che scelgono di allearsi con la multiutility piemontese e di sostenerne i progetti; le molte centinaia di migliaia di persone, da tutta Italia, che giornalmente utilizzano, con soddisfazione, i servizi energetici e ambientali di EGEA; i numerosissimi stakeholder che costantemente si aggiungono agli oltre mille già presenti, con l’obiettivo di confrontarsi e conoscere da vicino il modello EGEA, fatto di competenza industriale e passione per il Territorio.