Soccorso alpino e 118 per portare in ospedale scialpinista belga infortunato in alta Valle Po

Intervento di soccorso alpino in alta Valle Po (Cn) per uno scialpinista di nazionalitá belga infortunatosi a un ginocchio poco sotto in Colle delle Traversette a una quota di 2600 metri circa.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.30 ma le condizioni meteo hanno reso difficile il recupero dell'infortunato per forte vento e scarsa visibilità.

Dopo una prima rotazione abortita con l'eliambulanza 118, sono partite le squadre da terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese composte da una decina di tecnici da Pian della Regina.

In seguito un leggero miglioramento delle condizioni ha consentito l'avvicinamento all'elicottero che ha effettuato il recupero e condotto l'infortunato in ospedale. In seguito le squadre a terra sono rientrate.