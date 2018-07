Si fanno progetti tra Cuneo e la Francia per un'Alta Via del Sale senza frontiere

ROBERTO CROCI - Dei circa 60 chilometri dell’Alta Via dei Forti tra Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, e la Francia, nota anche come Via del Sale, è stato scelto il chilometro più iconico sul Passo della Boaria, al confine, per festeggiare e promuovere questa via, tra le più belle d’Europa. Presentata alla Stampa, anche fuori dal Piemonte, erano presenti i Comuni della Val Tanaro e della Val Roya.

Angelo Fruttero, sindaco di Limone Piemonte e Elio Bottero della Bottero Ski hanno annunciato la prima edizione di “Limone e-Bike Festival” dal 31 agosto al 2 settembre con manifestazioni continue all’e-Bike Village: tour guidati, filmati, test di prodotto e la presentazione della nuova “Eurovelo 8”, la pista ciclabile Cuneo-Limone Piemonte. Jean Pierre Vassallo, sindaco di Tenda, ha lanciato l’iniziativa per l’anno prossimo di una gara transfrontaliera tra Limone Piemonte e Nizza.

“Per noi la frontiera – dice Vassallo – non esiste da sempre, non facciamo progetti transfrontalieri perché lo siamo già tutti i giorni”. Il giro promozionale si è concluso al Rifugio Barbera, al Colle dei Signori a 2.111 metri, dove il gestore Matteo Eula ha suggellato l’accordo internazionale con la sua eccellente polenta saracena. Anche i dati di successo delle presenze su questa alta via confermano che ormai è più conosciuta all’estero che in Italia.

