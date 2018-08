Si cerca una donna precipitata in montagna a San Giacomo di Entracque

Notte impegnativa per i vigili del fuoco che da poco dopo le 20 della sera di sabato 4 agosto sono in Valle Gesso, a San Giacomo di Entracque, per cercare un’escursionista precipitata in un dirupo mentre scendeva dal rifugio Federici Marchesini insieme al marito.

E’ stato proprio l’uomo a dare l’allarme al numero unico e subito le squadre Saf dei vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Guardia di finanza si sono recate sul posto per cercare la donna. Purtroppo l’uomo, preso da panico, non ricorda la zona esatta in cui la donna è precipitata.

Alcuni soccorritori sono stati elitrasportati in quota per battere palmo a palmo il sentiero in discesa mentre gli altri si stanno occupando della zona di San Giacomo. L’elicottero, proveniente da Alessandria, ha sorvolato la zona finch’è non è arrivata la notte.