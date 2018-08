Ss 21: senso unico alternato fino a metà ottobre per i lavori tra Roccasparvera e Argentera

Per consentire il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione, lungo la statale 21 del colle della Maddalena resterà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in tratti saltuari tra il chilometro 3,300 e il chilometro 49, tra i comuni di Roccasparvera e Argentera, in provincia di Cuneo.

La limitazione sarà in vigore fino al termine dei lavori, previsto entro il 15 ottobre, nella sola fascia oraria giornaliera compresa fra le 7 e le 18, con esclusione dei giorni festivi.