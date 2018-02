Scopriamo quegli accaniti cacciatori di "meteore" dell'800 a Cuneo

È da pochi giorni disponibile in rete, in formato eBook su tutti gli store, il saggio del cuneese Fulvio Romano “Burrasche, comete e stelle cadenti. Meteorologia e astronomia nell'800 piemontese”.

Docente di filosofia e storia al liceo scientifico “Peano” di Cuneo e poi dirigente scolastico in vari istituti superiori della Granda, da ultimo negli Alberghieri di Mondovì, Dronero e Barge, Romano collabora con testate locali e nazionali su argomenti che variano dall'astronomia (è stato tra i fondatori dell'Osservatorio del liceo scientifico) alla storia e antropologia del clima (ha ricostituito nel '94 insieme a Luca Mercalli l Osservatorio meteo di Cuneo salvando una importane serie storica) e al folklore della meteorologia popolare.

Questo suo ultimo saggio fa luce su una pagina dimenticata della storia nostra e del Piemonte: la nascita degli osservatori meteo in provincia di Cuneo e nel Piemonte nella seconda metà dell'800 grazie a personaggi che furono i protagonisti, anche locali a volte poco o per nulla conosciuti, della nascita della meteorologia e della astronomia così come oggi le conosciamo.

Qual è la "scienza dimenticata dell'800" di cui parli nel tuo libro? E perché scriverne in un eBook, in formato digitale disponibile in rete?

"Sono gli studi, le ricerche, le esperienze di laboratorio della nascente meteorologia e della moderna astronomi che dopo l'Unità d'Italia ebbero come protagonisti molti personaggi. Alcuni celebri, altri dimenticati dalla storia. Oltre agli scienziati rinomati (Schiaparelli, Secchi, Denza, Dorna) si trattò di maestri elementari, professori di licei e istituti tecnici, religiosi, ma anche massoni, avvocati, borghesi e aristocratici illuminati, impiegati comunali, farmacisti, notai e così via, che di notte studiavano le traiettorie delle “stelle cadenti” e collocavano strumenti (spesso acquistati a Parigi) di rilevazione dei dati meteo, consultandoli più volte al giorno e catalogandoli accuratamente per permetterci oggi di studiare il clima del passato.

Era il periodo della cosiddetta“cultura positivista”, a volte frettolosamente liquidata nella nostra scuola, a volte un po' appiattita sullo storicismo. In realtà, leggendone gli epistolari, i saggi, le comunicazioni ho trovato non soltanto la passione di costruire una scienza non solo italiana ma europea, ma anche la disponibilità per il confronto, la discussione e la volontà di darne lezione nelle aule scolastiche e nei laboratori - piuttosto avanzati allora - coinvolgendo gli studenti nelle prove sul campo.

Oltretutto si trattò di una scienza “piemontese” e “cuneese”, perché oltre il padre barnabita Francesco Denza (che fondò nel 1859 l'Osservatorio di Moncalieri creando poi la “Corrispondenza” italiana di decine e decine di osservatori in tutto il paese), troviamo coinvolti negli studi sulle “meteore” (da quelle del tempo - temperature, piogge, venti - a quelle del cielo: stelle cadenti, comete) anche scienziati notissimi come l'astronomo Giovanni Schiaparelli, saviglianese, e decine di altri personaggi locali, di ogni città o a volte paesi della Granda, oggi poco conosciuti o addirittura ignorati. La scelta dell'ebook nasce da due condizioni. Che il libro sia leggibile dai giovani a basso costo (o, quando è il caso, gratuitamente) sulle piattaforme che ormai in molti prediligono, che oltretutto permettono all'autore un lavoro “in progress”, modificabile e migliorabile di edizione in edizione. E poi, per sveltire la sua uscita, senza togliermi la possibilità, che spero di sfruttare fra non molto, di editarlo comunque sulla carta".

Chi sono questi personaggi, specie quelli umili, i “dilettanti”, che non solo la storia della scienza ma anche la scuola italiana dimentica?

"Partendo dai più conosciuti, ricordo nel libro i fratelli Craveri di Bra e il loro museo, molto visitato oggi dagli studenti. Furono tra i primi a prendere i dati meteo e a catalogarli, ma si adoperarono in molti altri settori. A Mondovì don Carlo Bruno (originario di Murazzano), docente di Fisica, coinvolgeva gli allievi del seminario e poi del liceo nelle osservazioni delle stelle cadenti e raccoglieva i dati meteo di Mondovì. A Cuneo Giovanni Cossavella, professore di Fisica del liceo in via Cacciatori delle Alpi e poi primo preside del “Bonelli”, convinse il Comune a trasformare il campanile di Santa Chiara in un osservatorio meteorologico che entrò in funzione dalla fine del 1876. A Boves fu il senatore Borelli, massone, senatore e medico generosissimo a fare della sua villa in collina un parco osservativo di stelle e “meteore”. E così via. Ma anche Fossano ebbe, grazie al maestro Ballatore, una postazione che raccolse dati per decenni, così come avvenne a Saluzzo e, in montagna, a Casteldelfino e in tanti altri luoghi".

Nella “postfazione” che tu collochi in coda al libro fai un salto in avanti di un secolo per descrivere il clima culturale e le iniziative in questo settore nell'ultimo ventennio del '900 a Cuneo.

"Sì, perché bisognava dar conto al lettore che gli studi, gli sforzi fatti cento e più anni fa da questi personaggi non sono per fortuna andati perduti e oggi possiamo discutere di clima grazie a quei dati raccolti pazientemente dai campanili delle nostre chiese, dalle torrette come quelle di Mondovì, di Carrù, di Cuneo, pubbliche o di privati cittadini. Nel 1993/4, quando la Camera di Commercio decise di dismettere il servizio meteo, conobbi Luca Mercalli, che aveva appena fondato la Società Meteo Subalpina (continuazione di quella dell'800) e con lui ottenni dal Comune di collocare nuovi strumenti sull'originaria sede dell'osservatorio di Cossavella, l'ex campanile di Santa Chiara in via Cacciatori delle Alpi. In questo modo siamo riusciti a salvaguardare per più di vent'anni la serie storica di Cuneo. Allora trovammo ascolto dal Comune (con cui si collaborava con iniziative di cui parlo nell'eBook), oggi spero di sensibilizzarlo per aggiornare gli strumenti e la funzione della torretta meteo, i cui dati sono i più omogenei con quelli dell'800".