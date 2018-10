Incidente a Moretta e automobilista contro un muretto in piazza a Revello

Due incidenti stradali nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre nel Saluzzese. A Moretta in un incidente sulla Sp 663, via Pollano due auto si sono scontrate violentemente.

Una delle due ha finito per cappottare rovinosamente sull’asfalto. Sul posto si sono recato i vigili del fuoco di Saluzzo e i sanitari del 118 che hanno soccorso le persone coinvolte nell’incidente e rimaste ferite lievemente.

Il secondo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Revello. Alle 19.50 le squadre dei vigili del fuoco erano ancora sul posto in soccorso dell’automobilista che ha perso il controllo delle vettura che ha finito per impattare contro un muretto in piazza Battisti.

Alle 14,10 i vigili del fuoco erano anche intervenuti a Cavallermaggiore per l’incendio di un’auto in via Matteotti. I vigili del fuoco volontari di Racconigi sono intervenuti spegnendo le fiamme. Numerosi i danni riportati dalla vettura a causa dell’incendio.