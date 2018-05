SCAGNELLO/ Oltre 100 cani in gara alla Mostra canina

SERGIO RIZZO - A Scagnello in valle Mongia (Cn), 22 proprietari con i rispettivi cani al seguito hanno preso parte alla gara dei cani da tartufo (ricerca simulata) “Memorial Alessia Lerda”.

La gara era stata annullata lo scorso mese di marzo in quanto le avverse condizioni metereologiche ne avevano impedito lo svolgimento. Al termine della competizione che ha riscosso un notevole successo da parte del pubblico, si è aggiudicato l’ambito Trofeo “Memorial Alessia Lerda”, Gabriele Marini di Carcare (Sv) con il cane “Mia”. Secondo classificato Giovanni Gallo di Vicoforte con il cane “Lilli”. Nel pomeriggio sotto una pioggerellina che non ha impedito l’afflusso alla manifestazione, si è svolta la Mostra Canina di Scagnello giunta in un crescendo di successi alla trentesima edizione. Un centinaio di soggetti di alta e altissima genealogia presenti, provenienti da gran parte delle province piemontesi e dalla vicina Liguria. Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Scagnello in collaborazione con “Italcaccia” associazione “Caccia & Ambiente” Sez. Provinciale di Cuneo, la manifestazione si è conclusa alle ore 18,30 con il “Ring d’onore” e le premiazioni dei migliori soggetti in gara.

Una categoria premiata a parte, è stata riservata ai “meticci”, risultati i più vivaci e simpatici della giornata. La classifica della trentesima edizione della Mostra Canina di Scagnello è risultata essere la seguente: Gruppo – primo posto per gli Ariegeois di Sergio Bosio di Savigliano (Cn). Cucciolata: bassotti Kaninken di Luisa Molasco di Saliceto (Cn). Coppia: – Golden Retriever di Massimo Fea di Cuneo. Juniores – Levriero Afgano dell’allevamento Oplontis di Murialdo (Sv). Giovani: – Golden Retriever di Massimo Fea di Cuneo. Miglior Segugio: segugio Gascogne di Paolo Rosso di Asti.

Miglior soggetto da ferma: Drahthaar di Franco Falcetti di Mondovì. Miglior soggetto assoluto della manifestazione è risultato essere “Love Sonny” Bulldog Inglese di Riccardo Giuria di Ceva. La Pro Loco di Scagnello ringrazia tutti i partecipanti, i giudici di gara che, con grande professionalità e competenza, gestiscono in maniera encomiabile ogni anno la Mostra. Un sentito ringraziamento alla ditta Flli. Guffanti di Ceva e agli sponsor che hanno fornito i trofei: la Panetteria Jolly Shop di Scagnello, la sezione Provinciale e Comunale Italcaccia, lo Studio 94 di Ceva e l’Armugnan di Scagnello.

Sergio Rizzo

(Nella foto: i partecipanti alla gara dei cani da tartufo. Altra foto: i migliori soggetti della rassegna)