SCAGNELLO/ Anche la storia del paese scritta dai bambini alla Mostra Mercato del Tartufo nero

SERGIO RIZZO - Si è aperta ufficialmente a Scagnello in provincia di Cuneo, la sedicesima edizione della Festa e Mostra Mercato del Tartufo Nero De.Co. una manifestazione diventata negli anni punto di riferimento per tutto il territorio del cebano e della valle Mongia.

In un crescendo di successi e di presenze, la Mostra Mercato ha saputo proporsi facendo conoscere e apprezzare dal grande pubblico con uno dei prodotti caratteristici e significativi di questa terra: “Il Tartufo Nero di Scagnello. Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Scagnello, in collaborazione con la Regione Piemonte e il contributo della Fondazione Crc, Gal Mongioie, Piemonte Nuovo da Sempre, Banco Credito Azzoaglio, Atl, e la partecipazione dell’associazione Trifolao del monregalese e del cebano, sabato alle ore 18,30 presso la Biblioteca Civica, la manifestazione si è aperta ufficialmente con la presentazione di: Progetti – “Bertu il Trifolao esperto” realizzati dalle scuole dell’infanzia e primarie di Bagnasco e Nucetto, dalla scuola dell’infanzia di Mombasiglio e dalla scuola primaria di Viola.

Ogni Comune coinvolto in questo progetto, ha un suo tipico prodotto: Bagnasco il fagiolo, il cece di Nucetto e Viola con la neve, spronando gli adulti a conoscere il territorio con l’obiettivo di stimolare i bambini i futuri abitanti di queste vallate.

Lo scorso anno è stato presentato un libro con la storia di Scagnello, raccolta di racconti della storia di Scagnello che i bambini hanno appreso dagli anziani del paese e trascritto.

Quest’anno si è voluto estendere a partecipare tutti i bambini anche delle vicine vallate. Questo per permettere ai più piccoli di prendere coscienza del proprio territorio e quello vicino per stimolarli alla sua valorizzazione. I lavori sono stati molti, elaborati con tanta fantasia, tutti iniziati partendo dalla storia creata nel 2009 dai bambini di Scagnello di “Bertu e il suo cane Bubu”.

“L’obiettivo e lo stimolo a quest’iniziativa,– ha spiegato la coordinatrice del progetto Cristina Borgna,­– è di diventare noi stessi dei prodotti di nicchia. Abitiamo in una realtà dove ormai i grandi numeri la fanno da padrone per cui se sei piccolo sei escluso e hai serie difficoltà a poter fare. Se facciamo nostra la consapevolezza di essere noi dei prodotti di nicchia che ora nonostante i grandi numeri stiamo ricercando, entreremo in una nuova realtà. Per questo intendiamo inserire e coinvolgere prima di tutto i bambini.”

Di seguito è stata una breve pre – presentazione da parte del prof. Enzo Bozzolo, di un libro della scrittrice di Battifollo Rita Barbero dal titolo: “Gioia di vivere nel segno del tempo”. Una raccolta di testimonianze di persone di numerosi paesi della zona partendo da Farigliano, Torresina, Scagnello, Lisio, Mombasiglio, Bagnasco, Rocca Cigliè e Clavesana che raccontano quella che è la loro vita.

A seguire presso la Sala polivalente comunale, a cura della Pro Loco in collaborazione con lo chef Andrea Bertolino si è svolta la cena “Qualità e gusto” dove il Tartufo nero De.Co di Scagnello ha incontrato i vini dell’area di Gambellara (Vi), un connubio tra eccellenze territoriali. Dalle porte delle Langhe ai terreni vulcanici. Domenica dieci marzo al termine del pranzo con prodotti tipici e Tartufo Nero di Scagnello, si è svolta la premiazione dei Progetti “Bertu il Trifolao esperto” realizzati dai bambini dalle scuole dell’infanzia e primarie di Bagnasco e Nucetto, dalla scuola dell’infanzia di Mombasiglio e dalla scuola primaria di Viola allietati dalle performances della scuola di circo “Fuma che ‘nduma.”

Grande partecipazione di pubblico proveniente dal cuneese e dalla vicina Liguria per assistere all’appassionante gara per la ricerca simulata del tartufo che ha visto 28 esemplari di cani in gara per aggiudicarsi l’ambito Trofeo “Memorial Alessia Oderda” vinto da Domenico Biagi di Millesimo (Sv) con il cane Eva. Al secondo posto si è classificato Federico Damanassero di Orco Feglino (Sv) con il cane Minnie. A tutti i partecipanti è stato offerto un omaggio. È seguito un intrattenimento musicale con “Le Fisarmoniche del Monviso”.

Sergio Rizzo

(Nella foto: i bambini premiati dei Progetti “Bertu il Trifolao esperto”. Altra foto: i Trifolao presenti alla manifestazione)