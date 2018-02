SAVIGLIANO/ Dal Rotary Club 3 borse lavoro per giovani che soffrono di disagi mentali

Il Governatore del Distretto 2032 Giuseppe Artuffo ha visitato il Rotary Club di Savigliano. La visita del Governatore avviene annualmente ed è finalizzata a verificare l’attività del Club, eventuali problematiche, ad analizzare il contesto nel quale il Club opera e alla definizione di collaborazioni reciproche tra Distretto e Club territoriale.

L’incontro si è svolto presso il ristorante L’Arancera di Racconigi, tenuta Berroni. Il Governatore era accompagnato dal Prefetto Distrettuale Lorenzo Gallo e dal suo Assistente territoriale Gianluca Costa.

Il Presidente Tino Testa, nel dare il benvenuto al Governatore Beppe Artuffo, agli ospiti e ai soci presenti ha sottolineato che:” Il Rotary di Savigliano è un Club definibile piccolo, per numero di soci (30 soci sono effettivamente pochi), ma molto attivo e con una forte partecipazione dei soci stessi all’attività del Club.

Nel corso dell’anno rotariano 2017-2018 sono in corso di realizzazione due importanti progetti: il primo prevede tre borse lavoro (entro la fine del progetto potrebbero essere cinque) finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani che soffrono di disagi mentali.

Il secondo è un progetto pilota sviluppato presso la scuola dell’infanzia Asilo Borrone di Cavallermaggiore, rivolto ai bambini dell’ultimo anno, con l’obiettivo di rafforzare le abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini utili a favorire un proficuo inserimento nella scuola primaria.”

Il Governatore Beppe Artuffo nel discorso all’Assemblea ha tracciato una panoramica sintetica, ma completa delle attività della Rotary International e del Distretto. In particolare il Governatore ha sottolineato le sei cause che sono alla base dei progetti della Rotary International e dei 34.000 Club sparsi in 170 paesi nel mondo: promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua e strutture igienico sanitarie dove mancano, proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione e sviluppare le economie locali. Particolarmente significativo il progetto END POLIO che vede il Rotary impegnato da trent’anni con l’obiettivo di eradicare la polio.

L’obiettivo è alla portata di mano, sono rimasti tre paesi nel mondo dove la polio rimane endemica: la Nigeria, l’Afghanistan e il Pakistan. Per il cofinanziamento di questo progetto il Rotary opera con il sostegno della Bill Gates Foundation.

Il Governatore ha poi espresso apprezzamento per l’attività che il Club porta avanti e ha incoraggiato a un azione specifica per rafforzare l’effettivo, cioè la base del Club. Nell’occasione il Club ha versato un contributo al Fondo Sostegno e sviluppo del territorio. Il Fondo, costituito a livello distrettuale, è finalizzato a cofinanziare progetti di sviluppo del territorio.

La location individuata e il menu servito si sono dimostrati conformi allo standard Rotary e abbiamo ricevuto i complimenti del Governatore e di tutti i partecipanti.