Santa patrona e altri eventi nella borgata dove si trova il Filatoio di Caraglio

Santa Filomena, "Di filo in filo" e la Festa dello zafferano: non uno, ma ben tre eventi in un solo weekend a Caraglio, in provincia di Cuneo. La borgata dove trova il Filatoio celebra la santa patrona e ospita, allo stesso tempo, due imperdibili appuntamenti per gli appassionati. Domenica 14 ottobre dalle 9 alle 19 si terrà l'undicesima mostra mercato “Di filo in filo Lana” organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune e dall’associazione “Di filo in filo”, in collaborazione con la fondazione “Il Filatoio”.

Una festa per la lana, un’occasione di ritrovo per gli appassionati con scambio di tecniche e possibilità di acquisto di lana sfusa di alta qualità, filati e manufatti unici nel loro genere perché realizzati tutti artigianalmente. In esposizione piccoli oggetti di arredamento, sciarpe, calze, berretti, cappelli, abiti e accessori in feltro, bottoni, bijoux,confezioni di abiti e stole realizzati ai ferri o con telaio manuale. La manifestazione, ad ingresso libero, vede la partecipazione di artigiani provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e anche dalla Francia.

Saranno presentati al pubblico i corsi di maglia, cucito, ricamo, macramé organizzati dall’associazione “Di filo in filo” per i prossimi mesi invernali. In previsione l’organizzazione di laboratori di coltivazione e trasformazione erbe officinali, cesteria, tintura naturale e feltro. Inoltre si potrà visitare la mostra "Conoscere per creare" della classe prima 2017/2018 della scuola primaria di Caraglio e alle 15 assistere allo spettacolo teatrale sulla lavorazione di lana e canapa "Filo Filero" a cura dell'Associazione ArTeMuDa.

La mostra mercato sulla lana si terrà in concomitanza con la festa di Santa Filomena solo domenica 14 ottobre.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 ottobre - Serata liscio



18.30 Sfilata di moda di Marco Salomone.

20.00 Grande polentata (8 euro).

21.30 Serata danzante con "Maurizio & la band".

Sabato 13 ottobre - Serata giovani

17.30 Santa Messa

19.00 Grande grigliata (13 euro).

21.30 si balla con "Mattia Dutto dj".

Domenica 14 ottobre - Giornata famiglie

8.30 Passeggiata mattutina. "Di mattina... dal filatoio alla panchina" passeggiata dalla colazione all'aperitivo (5 euro).

9.00 Apertura "Di filo in filo Lana e zafferano"

12.30 Raviolata (13 euro).

15.00 Filo Filero, spettacolo teatrale.

16.00 Visita guidata teatralizzata.

16.00 Balli occitani "Paure Diau"

19.00 Pizza party (13 euro).