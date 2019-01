SALUZZO/ Zonta e Fondazione Crs donano all'ospedale una poltrona e delle apparecchiature

L’Asl CN1 ha ricevuto formalmente dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Saluzzo alcune moderne apparecchiature per l’ospedale: un sistema di video broncoscopia pneumologia per l’ambulatorio di fisiopatologia respiratoria (Ventiloterapia) del valore di 45 mila euro, oltre a un video-gastroscopio in HD e un video-colonscopio del valore di 50 mila euro per la struttura di Endoscopia.

Presenti alla consegna il direttore generale dell’Asl CN1 Salvatore Brugaletta, la direttrice amministrativa Laura Carignano, il presidente della Fondazione CRS Giovanni Rabbia, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni con il vice Franco Demaria, il consigliere regionale Paolo Allemano; per i Servizi: Paolo Viazzi per l’Endoscopia e Nicola Lunaro per la Ventiloterapia.

Nel tempo la Fondazione della Cassa di risparmio di Saluzzo ha erogato quasi 5 milioni di euro all’ospedale di Saluzzo. Brugaletta: “Ringrazio la Fondazione e il suo presidente professor Rabbia per l’attenzione costante per la sanità locale e l’ospedale che con questo fondamentale contributo ha mantenuto l’aggiornamento tecnologico richiesto per garantire una sempre migliore qualità delle prestazioni ai cittadini.”

La Ventiloterapia, nata nel 1994, ha usufruito nel tempo di diversi contributi della Fondazione (circa 160 mila euro) e oggi svolge un’attività su tutto il territorio della provincia di Cuneo e anche in Liguria.

Nella stessa mattinata lo Zonta Club di Saluzzo ha consegnato al Servizio di Oncologia diretto da Pietro La Ciura una moderna poltrona (ora le postazioni, letti e poltrone, sono 9) per le sedute di chemioterapia.