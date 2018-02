SALUZZO/ Studenti pronti per il futuro con il diploma di lingua francese al Bodoni

Riceviamo e pubblichiamo: "Ha avuto luogo lunedì 29 gennaio la consegna dei diplomi DELF ai ragazzi del Liceo G. B. Bodoni che durante il quarto anno di scuola superiore hanno sostenuto il livello B2 dell’esame di lingua francese.

Così, presso l’Antico Palazzo Comunale, alcuni rappresentanti dell’Alliance Française di Cuneo, con la presidente Manuela Vico, hanno consegnato i riconoscimenti.

Importante è stato il discorso iniziale che verteva sul valore dello studio della lingua francese, considerato l’alto numero di paesi francofoni nel mondo. Ci si trova per di più in una zona d’Italia contigua alla Francia, motivo per il quale potrebbe essere necessario nel corso della vita intrattenere rapporti con i nostri “vicini di casa”.

In un mondo totalmente inglesizzante, come sottolineato durante la cerimonia, la conoscenza di un’altra lingua non può che rivelarsi un valore aggiunto non solo nel proprio bagaglio culturale, ma anche e soprattutto in un eventuale curriculum vitae e nell’universo lavorativo. I ragazzi che hanno ritirato il diploma hanno la possibilità di frequentare qualsiasi università francese e di sostenere un esame in meno in quelle italiane.

Tra gli studenti che hanno conseguito il diploma vi sono Christian Allasino, Giulia Basso, Sara Franceschini (frequentanti l’ultimo anno del Liceo Classico), Alessandro Magnino (5^B, Liceo Scientifico), Luca Boretto, Matteo Luciano, Amedeo Operti, Aicha Soumahoro (5^E, Liceo Scientifico Scienze Applicate) e Enrico Bachiorrini (ex studente, attualmente frequentante l’Università di Nizza).

Un ringraziamento alla nostra docente Nathalie Laabaied".

Giulia Basso

III Classico

Liceo Bodoni - Saluzzo