Saluzzo Migrante, un progetto che cresce: cerca 4 volontari e 2 tirocinanti

Saluzzo Migrante, il progetto della Caritas che si occupa di accogliere, supportare e integrare i migranti stagionali, cerca volontari. Quest'anno l'equipe vuole allargarsi e la ricerca riguarda 2 tirocinanti e almeno 4 volontari.

Per i volontari si prospetta un periodo minimo di un mese a diretto contatto con i migranti che ogni estate arrivano nel Saluzzese per la raccolta della frutta, oltre a diverse attività con lo staff di Saluzzo Migrante. I 2 tirocinanti che entreranno invece nella sede di corso Piemonte 63 si occuperanno di attività di segreteria, amministrazione e ufficio, di sportello e del Progetto Presidio.

L'attività di volontariato è strutturata in un part-time, per un periodo da 1 a 3 mesi, con vitto e alloggio per il tempo di permanenza a Saluzzo, mentre quella del tirocinante prevede un tempo full-time, per un periodo di 6 mesi, con compenso di 3600 euro netti. Chi fosse interessato può inviare una mail a camposolidale@gmail.com, indicando le specifiche della candidatura; seguirà un incontro o una telefonata per conoscersi meglio.

L'azione di Saluzzo Migrante, iniziata nel 2008, è cresciuta e cambiata nel tempo. Opera con diversi servizi, quali Infopoint per l’orientamento, sportello legale, sportello amministrativo, sportello sanitario, accoglienza in dormitori, mini-campi e case, "boutique du monde" per offrire vestiti, cibo biciclette.

Sono centinaia gli uomini, provenienti per oltre la metà da Mali, Costa D’Avorio e Senegal, che ogni anno cercano lavoro da maggio a novembre nel Saluzzese. La maggior parte di loro trova lavoro nella raccolta della frutta in un raggio di 20 chilometri da Saluzzo, spostandosi quotidianamente con la bicicletta.

(Immagine tratta dal sito di Saluzzo Migrante)