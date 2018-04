SALUZZO/ Il "Bodoni" alle Olimpiadi del Problem Solving

Riceviamo e pubblichiamo: "Il 20 marzo 2018 all’ITIS “Delpozzo” di Cuneo si è svolta la selezione regionale delle “Olimpiadi del Problem Solving”, riguardanti il pensiero algoritmico e l’informatica. Il Liceo “Bodoni” di Saluzzo, ha partecipato sia alla gara a squadre sia alla gara individuale.

La squadra “Iprimini”, composta da Paola D’Agostino (1^F), Giada Salusso (1^F), Michele Bono (1^D) e Pietro Castagno (1^D) ha ottenuto un onorevole settimo posto in regione (43o nazionale). Nella gara individuale Sara Risso (2^D) è risultata seconda in regione (18o posto a livello nazionale), ottenendo la qualificazione per le finali nazionali che si svolgeranno a Cesena il 27 aprile. Buoni risultati anche per Junjie Zhao (2^E) e Davide Ponzo (1^C), rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo in regione, con punteggi superiori a 90/100.

Le OPS sono rivolte agli studenti dei primi due anni delle scuole superiori e consistono in una serie di problemi logici di vario tipo, risolti in gruppi da 4 persone durante la prova a squadre e da soli durante la prova individuale.

L’esperienza si è rivelata positiva e gratificante, e credo sia un ottimo stimolo per la mente grazie alla varietà di problemi - sia in inglese sia in italiano - presenti nelle prove. Per tali motivi, consiglio a tutti la partecipazione, perché vengono proposti problemi molto diversi da quelli comunemente risolti in classe e può rivelarsi un’attività davvero interessante".

Sara Risso

2^D

Liceo Bodoni - Saluzzo