SALUZZO/ Gli stage di formazione della Summer School dedicati al mondo del cinema

Dopo il successo dell’edizione 2017, anche quest’anno AIACE Torino lancia la sua Summer School, in collaborazione con il DAMS di Torino, Scuola APM di Saluzzo e Film Commission Torino Piemonte, proponendo due stages di formazione:

Set & Sound, dal 23 al 28 luglio. Stage di formazione sulla presa diretta e sull’editing audio, al cinema e in televisione.

Pitch & Dreams, dall’ 11 al 14 settembre . Stage di formazione sulle strategie produttive per la realizzazione di cortometraggi e documentari.

SET & SOUND

23/28 luglio 2018

E’ uno stage dedicato all’apprendimento delle tecniche di registrazione in presa diretta, di montaggio e di missaggio del suono, nei prodotti audiovisivi, dal cinema alla televisione.

Set & Sound è rivolto, principalmente, a studenti e giovani professionisti del cinema

E’ strutturato in sei giorni full-immersion in cui le lezioni teoriche si alterneranno a laboratori per permettere di verificare in pratica le conoscenze acquisite.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di effettuare autonomamente registrazioni in “presa diretta” e di utilizzare un software professionale di editing audio per gestirne la post produzione.

Tra i docenti: il fonico Mirko Guerra, che ha collaborato con: Dario Argento, Davide Ferrario, Carlo Lizzani, Giorgio Haber e Cinzia Torrini, la microfonista Sonia Portoghese, il docente DAMS Ilario Meandri, i registi Gianluca e Massimiliano De Serio e Fredo Valla

Le esercitazioni pratiche saranno realizzate in collaborazione con gli attori della compagnia Resina : Chiara Poletti, Antonio Careddu e Viola Sartoretto, protagonista del film La Terra Buona di Emanuele Caruso

PITCH & DREAMS

11/14 settembre 2018

Stage di formazione sulle strategie produttive per la realizzazione di cortometraggi e documentari.

Finita la scrittura di un cortometraggio o di un documentario ci si trova nella difficoltà di individuare una strategia che porti alla produzione concreta del lavoro.

Lo stage Pitch & Dreams è concepito per superare questa impasse e per trasformare il sogno di un progetto in un realistico percorso produttivo.

E’ indirizzato a giovani registi, aspiranti registi e studenti, che abbiano già un’idea per la realizzazione di un corto o di un documentario, e vogliano riuscire a produrlo o farselo produrre.

Per partecipare al corso è necessario presentare un testo scritto : soggetto o sceneggiatura per un cortometraggio , progetto di massima per un documentario e una commissione di selezione provvederà a selezionare otto cortometraggi e otto documentari.

Gli autori selezionati lavoreranno con produttori, esperti di distribuzione e pitching. Attraverso sessioni singole e collettive si arriverà ad individuare una strategia produttiva che porti alla realizzazione del loro progetto.

Al termine del corso verranno selezionati tre progetti che riceveranno un premio in denaro ( rispettivamente di 1000, 600 e 400 euro) da utilizzare per lo sviluppo del progetto stesso.

Tra i docenti : Gregorio Paonessa (produttre di : Susanna Nicchiarelli, Michelangelo Framartino, Emma Dante, Daniele) Daniele Segre , della Redibis Film, Enrica Capra, (produttrice di documentari per RAI, Artè, Sky), Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio, Massimo Speranza, (responsabile produttivo delle realizzazioni video di Ugo Nespolo).

Entrambi i corsi si svolgeranno presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (APM) , presso la cui foresteria gli studenti saranno ospitati.

Il corso Set & Sound ha un costo di iscrizione di 450 euro e 15 posti disponibili.

Il corso Pitch & Dreams ha un costo di 300 euro e 16 posti disponibili.

N.B: i costi di iscrizione comprendono l’alloggio presso la foresteria dell’APM Saluzzo.

Informazioni e iscrizioni

AIACE Torino Galleria Subalpina 30 10123 Torino tel. 011 538962

www.aicetotino.it