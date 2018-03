Salta in aria un bancomat a Guarene, incendio in casa a Envie nella notte

Notte impegnativa per i vigili del fuoco in provincia di Cuneo. Un primo intervento in piazza Roma 10 a Guarene dove, attorno all'1,30 della notte, alcuni malviventi hanno fatto saltare il bancomat.

Sono stati fatti intervenire, su richiesta dei carabinieri, anche i pompieri da Alba per verificare la presenza di gas nella struttura. Pareva, infatti, che i malviventi avessero saturato l'ambiente con il gas per poi farlo esplodere.

Un altro intervento nella notte a Envie, per un incendio in un'abitazione privata. In casa erano presenti una donna e il suo cane. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Barge e di Saluzzo entrambi sono stati fatti uscire e la donna, intossicata dal fumo, è stata affidata alle cure del 118.

In poco tempo i vigili hanno provveduto a spegnere le fiamme, fortunatamente circoscritte all'arredamento, senza particolari danni alla struttura. Tra la mobilia che ha preso fuoco si contano due materassi e alcune tende.