Sabato porte aperte al Conservatorio di Cuneo per conoscere nuovi corsi e docenti

Il Conservatorio di Cuneo apre le porte ai musicisti e a tutta la cittadinanza per un "open day", previsto per sabato 16 marzo. Si parte alle 11 del mattino, quando studenti, genitori e visitatori potranno accedere a entrambe le sedi dell'istituto musicale: quella storica, in via Roma 19 (proprio di fronte al Comune) e quella nuova, che si trova nell'ex caserma Cantore (accesso da Piazza Foro Boario, lato destro del cortile; occorre prendere l’ascensore e salire al secondo piano).

Ad attendere i visitatori ci saranno docenti e alunni del "Ghedini", che si esibiranno in brevi concerti e illustreranno le peculiarità dei diversi strumenti e insegnamenti disponibili: dal pianoforte al violino, dal fagotto al flauto, dal clarinetto all’oboe, dalla tromba all’arpa, e poi viola, contrabbasso, canto lirico e moderno, una ricca scelta di strumenti pop e jazz, la musica elettronica, i corsi di didattica. Sarà presente anche il noto fisarmonicista e compositore Massimo Pitzianti, che presenterà il suo nuovo corso, in partenza presso il "Ghedini".

Sarà un’occasione per incontrare di persona i docenti e lasciarsi incantare dalla magia della musica, nonché per conoscere i protagonisti di questo prestigioso istituto musicale che sforna eccellenze da tanti anni. Quest’anno, poi, c’è stato l’ingresso di un folto gruppo di insegnanti nuovi, a seguito di trasferimenti e pensionamenti, che hanno vivacizzato l’atmosfera e portato una ventata di idee e suggestioni.

Al Conservatorio sono attualmente attivi sia i corsi propedeutici, destinati ai principianti, sia i corsi accademici di primo e secondo livello, grazie ai quali gli studenti possono ottenere la laurea triennale o specialistica. Presso entrambe le sedi saranno presenti due punti informativi, gestiti dal personale amministrativo, per fornire tutti i chiarimenti di tipo burocratico.

I punti informativi resteranno aperti dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. La giornata di open day si conclude alle 18, quando il Conservatorio torna alle consuete attività. Non occorre prenotare in quanto l'ingresso è libero.