Sabato 4 agosto sport e natura protagonisti con la Via dei lupi e la Stralimone

Sarà una giornata all’insegna delle gare podistiche quella di sabato 4 agosto 2018 a Limone Piemonte, con il tradizionale doppio appuntamento sportivo che vedrà centinaia di runner cimentarsi nella Via dei Lupi e nella Stralimone.

Agli atleti esperti è riservata la Via dei lupi, ultratrail di 11.400 chilometri. I corridori dovranno affrontare lo stesso itinerario impegnativo dello scorso anno, che dal centro del paese si snoda lungo i sentieri limonesi per 660 metri di dislivello positivo. Seguendo la strada Romana, raggiungeranno la Regione Fantino ed imboccato il “Viasol” arriveranno a Punta Buffa, nei pressi dell’arrivo della vecchia seggiovia del Sole (sede dell’unico rifornimento), per poi procedere in direzione della seggiovia Alpetta e ridiscendere verso il paese attraverso il vallone San Giovanni.

La manifestazione, alla sua settima edizione, fa parte del circuito trail Uisp Piemonte. Per partecipare è necessario essere in possesso di certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità.

I runner della Via dei Lupi partiranno come da tradizione dalla Piazza del Municipio alle 17.00. Cinque minuti più tardi, sarà dato il via alla Stralimone, manifestazione non competitiva dedicata agli appassionati delle corse e delle passeggiate in montagna di ogni età. Per loro è previsto un percorso di 6 chilometri lungo la via Romana fino alla frazione Sant’Anna, poi sul sentiero che affianca Villa Rostagno per giungere alla Fontana Magnesiaca e, successivamente, al parcheggio del Sole per poi tornare nel centro storico.

Al termine delle due gare, ritrovo al Pasta Party finale con premiazioni ed estrazione di ricchi premi. Per tutti i partecipanti ci sarà un ricco pacco gara e premi ad estrazione.

Info e regolamento su www.laviadelsale.com.