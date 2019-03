Rotary sostiene la candidatura Unesco delle Alpi del Mediterraneo: forum a Sanremo

Sabato 6 aprile, i Rotary Club di Liguria e basso Piemonte, riuniti nel Distretto 2032 e i Rotary Club delle Alpes-Maritimes, Corse, Monaco e Vars del Distretto 1730 si incontrano per il Primo Forum rotariano transfrontaliero delle Alpi del Mediterraneo, in programma al Casinò di Sanremo. I due distretti si sono uniti in un partenariato transfrontaliero per sostenere la candidatura Unesco delle Alpi del Mediterraneo.

Programma

8.30 - 9.30 - Iscrizioni e caffè di benvenuto

10.00 - 10.05 - Proiezione sulle Alpi del Mediterraneo

9.30 - 9.35 - Onori alle bandiere

9.35 - 10.00 - Saluti istituzionali

Matteo De Villa, Presidente RC Sanremo

Sergio Maiga, Presidente RC Sanremo Hanbury

Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo

Gian Michele Gancia, Governatore District 2032

Gérard Charlier de Vrainville, Governatore Distretto 1730

11.35 - 13.05 - Rapporti transfrontalieri sulle questioni ambientali

Giuseppe Canavese, Direttore Aree Protette Alpi Marittime

Laurence Dalstein-Richier, Chargée de mission Environnement , Cabinet du Président, Conseil départemental des Alpes Maritimes

Charles-Ange Ginesy, Président du Parc du Mercantour et Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

Jean-Marc Lardeaux, Professeur de géologie à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, Référent Scientifique du Projet de Classification

Giuliano Maglio, Presidente Parco naturale Alpi Liguri

Paolo Salsotto, Presidente Aree Protette Alpi Marittime

13.05 - 13.25 - Conclusioni

13.30 - Pranzo dell'amicizia