ROCCA CIGLIÈ/ Proseguono i lavori per la manutenzione delle strade

SERGIO RIZZO - Proseguono nel Comune di Rocca Cigliè in provincia di Cuneo, gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Conclusi i primi interventi di riasfaltatura eseguiti nello scorso mese di ottobre 2018, complici le belle giornate nei giorni scorsi sono terminati i lavori relativi al secondo lotto.

“Le strade interessate dagli interventi di riasfaltatura e pulizia delle cunette, – spiega il sindaco di Rocca Cigliè Luigi Ferrua,– sono state via Coste, via Dorino Boassi e Villaro che da tempo necessitavano di manutenzione. Il manto stradale preesistente, risaliva a oltre venticinque anni or sono, presentando i segni evidenti del tempo e dell’uso. Il lavoro è stato appaltato dall’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta valle Bormida all’impresa Ecoindustrie di Bagnasco per un importo pari a euro 30 mila, risorse economiche derivanti dai fondi Ato del 2010/11.

Ritengo essere molto soddisfatto del lavoro svolto, erano decenni che non si interveniva sulla manutenzione delle strade comunali e, considerando che è sempre più difficile reperire risorse economiche per gli enti comunali, auspico che gli utenti delle strade apprezzino gli sforzi compiuti da questa amministrazione.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: una delle strade riasfaltate nel Comune di Rocca Cigliè)