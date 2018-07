ROCCA CIGLIÈ/ E' Simone Chiarena il vincitore della prima edizione del Tuning Day

SERGIO RIZZO - A Rocca Cigliè (Cn), grazie all’organizzazione della Pro Loco in collaborazione con Enrico Matteo e il gruppo Ntc, si è svolta la prima edizione di “Tuning Day” che ha visto la numerosa partecipazione di auto, moto e “ape” provenienti da gran parte del Piemonte e dalla vicina Liguria.

Nel contesto della manifestazione sono stati assegnati numerosi premi per le varie categorie e tipologie di auto valutando l’estetica, l’impianto audio, l’impianto luci e lo scarico.

La coppa per la Best of Show è stata assegnata alla macchina di Simone Chiarena con la sua Opel Astra valutata dalla giuria come migliore in assoluto tra le partecipanti.

Aspettando la seconda edizione del Tuning Day 2019, il sindaco Luigi Ferrua, a nome del Comune di di Rocca Cigliè intende porgere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, i visitatori e quanti si sono adoperati per la perfetta riuscita della manifestazione.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Simone Chiarena vincitore della prima edizione Tuning Day di Rocca Cigliè)