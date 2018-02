Ritrovato l'escursionista ligure che si era perso per la nebbia in Alta Val Tanaro: sta bene

E' stato recuperato l’escursionista, L.M., 50enne proveniente da Varazze, che in compagnia di altri 5 amici nella mattinata festiva ha affrontato un’escursione scialpinistica verso la cima delle Colme, metri 2372, gruppo Mongioie, sullo spartiacque tra le valli Tanaro ed Ellero.

Verso la fine della salita il gruppo è stato colto da una fitta nebbia, quattro sono scesi ma il primo della comitiva ha continuato, salvo poi allertare i compagni riferendo di essere bloccato senza punti di riferimento.

Immediata la chiamata alla centrale del 112, che ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Vigili del Fuoco ed una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche si sono mosse sia dalla Val Tanaro che dalla Val Ellero, al fine di percorrere ogni potenziale via di discesa dello scialpinista.

Tramite il telefono cellulare del disperso si è individuata una coordinata GPS che ha dato un’indicazione circa la sua posizione, i tecnici della squadra del Soccorso Alpino di Garessio hanno risalito il canale delle Scaglie, dirigendosi verso la cima delle Colme dove lo hanno ritrovato.

Alle 21 della sera i soccorritori hanno affrontato la discesa verso il rifugio Mongioie con l’alpinista, che è in buone condizioni.

L’ottima sinergia tra le squadre intervenute ha portato al salvataggio in tempi rapidi, scongiurando il complicarsi della situazione a causa delle rigide temperature in quota e della perturbazione con precipitazioni prevista per le prossime ore.