RIFREDDO/ Notti delle streghe: mercoledì sera 19 settembre in Municipio il casting

Avanzano i preparativi per le “Notti delle streghe 2018”. Infatti dopo l’annuncio che l’evento clou “Terrore nel borgo” si terrà la sera di sabato 27 ottobre e l'inizio della vendita dei biglietti per il terribile percorso l’Amministrazione comunale guidata da Cesare Cavallo ha fissato la data del primo casting per cercare le figure necessarie alla kermesse dell’occulto.

Una riunione che si terrà mercoledì 19 settembre alle ore 20.45 in municipio. Alla stessa sono invitati tutti coloro che sono interessati a partecipare da protagonisti alla DECIMA edizione delle Notti delle streghe.

“Nei giorni scorsi - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - abbiamo formalizzato un accordo con Mario Bois della Compagnia "Primo atto" di Saluzzo affinché si occupi della regia artistica di Terrore nel borgo. Oltre alla suddetta Compagnia, che sarà l’asse portante delle rappresentazioni sceniche di quest’anno, ci servono però parecchie altre comparse per implementare le scene, i fantasmi che accompagnano i gruppi ed anche semplici volontari per le tante operazioni che servono a attrezzare il percorso ed i luoghi dello stesso.

Invitiamo perciò tutti coloro che vogliono darci una mano a prendere parte alla serata mercoledì 19 settembre oppure a contattare il NUMERO 328.8815126 lasciando i loro riferimenti”.