RIFREDDO/ Completati i lavori in via Vittorio Enanuele II e piazza Luigi Borello

L’intervento rappresenta un altro importante tassello nella sistemazione del centro storico del paese

Proseguono gli interventi migliorativi sulla rete infrastrutturale rifreddese. Sono, infatti, stata completati i lavori di riqualificazione di via Vittorio Emanuele II e piazza Luigi Borello.

Un intervento che si inserisce nel più ampio disegno di risistemazione del centro storico rifreddese e del miglioramento della sicurezza dello stesso. Ricordiamo, infatti, che recentemente sulla principale arteria della viabilità tra la parte bassa e quella alta del paese si erano realizzate due piattaforme rialzate in porfidblock: una nei pressi del Comune e l’altra nei pressi dell’asilo.

Adesso con l’asfaltatura del tratto di strada e della piazzetta intitolata al ex sindaco Luigi Borello si collegano le due piattaforme creando un sistema di viabilità sicuro ma anche esteticamente pregevole.

L’intervento non sarà però l’ultima azione annuale di sistemazione viaria. Infatti nei prossimi giorni gli amministratori hanno deciso di procedere anche alla riqualificazione di via Vittorio Veneto in modo da completare la sistemazione del quadrilatero intorno al cinquecentesco Palazzo comunale.

Un bel risultato che fa felici gli amministratori comunali e soprattutto il sindaco Cesare Cavallo che sul progetto di riqualificazione ha parecchio insistito nonostante la difficoltà di reperire i fondi necessari alla realizzazione dello stesso.