Riflessioni amare su quel Tir polacco che si è incastrato nel tunnel del Tenda...

Leggiamo sulla pagina Facebook di Astra Cuneo (Associazione Trasportatori) e pubblichiamo: "Da quasi un anno la nostra associazione (ma anche Regione Piemonte e sindaci liguri) richiede alla politica e ad Anas di fissare un divieto alle 19 tonnellate anche sul versante ligure della SS20 in contrappeso provocatorio all'ordinanza francese, ma per il momento permane l'immobilità.

Nel frattempo, mentre i mezzi di targa italiana vengono fermati, controllati e sanzionati, il medesimo trattamento non è evidentemente riservato a francesi e veicoli dell'Est europeo, che in modo ricorrente vengono sorpresi incastrati nel tunnel. Non ultimo proprio questa mattina (5 ottobre), un autoarticolato polacco ha bloccato il traffico per più di quaranta minuti andando ad impattare contro la sbarra di limite di altezza della galleria.

Il camion proveniva dalla Francia, in direzione Italia, dimostrazione che "i controlli si fanno solo quando si vuole, e per chi si vuole". Sottolineando poi che questo non è di certo il primo caso che portiamo alle cronache, è evidente che un analogo provvedimento di interdizione in Liguria, sulla SS20, per il quale le amministrazioni locali hanno già dato il benestare, potrebbe far riflettere anche i francesi, sindaci e dipartimento, sul loro divieto unilaterale e discriminatorio".