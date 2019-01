Richiesta a Trenitalia una coppia aggiuntiva di treni sulla Cuneo-Ventimiglia

L’agenzia della Mobilità Piemontese ha ufficialmente richiesto a Trenitalia, su indicazione della Regione Piemonte, di incrementare l’offerta sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, inserendo una coppia aggiuntiva di treni, e di indicare la fattibilità in termini di tracce, i tempi e i costi per l’attivazione.

“Con il collaudo del sistema Scmt previsto a febbraio – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco – pur in assenza della velocizzazione dei tempi di percorrenza, negata da Sncf Reseault, nonostante gli impegni assunti in sede di sottoscrizione degli accordi per i lavori di messa in sicurezza finanziati dallo Stato Italiano, riteniamo utile sperimentare un modello di esercizio che preveda un potenziamento del servizio”.