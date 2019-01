Ricercatrice di Mondovì terrà un discorso al TEDxTorino dove le grandi menti s'incontrano

Dal cerotto fotovoltaico che rigenera la pelle alle cellule staminali che “sentono” la musica, dalla robotica educativa all’ingegneria aereospaziale, dalla levitazione magnetica per il trasporto urbano alle case in cemento realizzate con stampa 3D, sono questi alcuni dei temi, geniali, del prossimo TedxTorino in calendario il 10 febbraio e dedicato al genio di Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte.

Ma chi sono i Leonardo di oggi? Tra i 14 ospiti che si alterneranno sul palco di "TedxTorino Genius ex machina. L'eredità di Leonardo" anche Chiara Gastaldi di Mondovì (Cuneo), ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale del Politecnico di Torino, nel 2018 vincitrice del Premio GiovedìScienza Industria 4.0.

Il suo Ted racconterà di come a volte le cose piccole, magari apparentemente superflue, possano in realtà rivelarsi la chiave per la risoluzione di un problema: è questo che ha imparato grazie al suo lavoro di ricerca sulle turbine a gas degli aerei, che l’ha portata a sviluppare una micro componente, grande come un gianduiotto, in grado di renderle più resistenti all'usura.

Il suo damper smorzatore (così si chiama questa componente) smorza le vibrazioni delle pale, causa del 'decesso' prematuro delle turbine, permettendo così un risparmio di miliardi sui lavori di manutenzione e un abbattimento delle emissioni di Co2 pari a quelle prodotte dal Portogallo in un anno.

