Ricaricare l'auto elettrica ad Alba si può ed è gratis fino alla fine dell'anno

Ad Alba, in provincia di Cuneo, nuovo servizio "smart" a favore della mobilità sostenibile e di chi ha scelto di spostarsi in auto senza inquinare, con conseguenti benefici per l’indotto del settore automobilistico e la qualità di vita in tutto il territorio. È infatti entrata in funzione presso la stazione di servizio Egea carburanti - Bragas, in corso Europa, la prima colonnina pubblica della città per la ricarica di veicoli elettrici.

L’infrastruttura consente di ricaricare auto elettriche di qualsiasi brand, fino a un massimo di due contemporaneamente, con una potenza di 7 kWh. Fino al 31 dicembre ricaricare la propria auto elettrica presso la colonnina di corso Europa costerà nulla: la ricarica sarà offerta da Egea e Bragas. Successivamente, il pagamento della ricarica potrà essere effettuato anche in modo digitale, facendo un tap sul proprio smartphone, attraverso l’app dedicata.

Questo nuovo servizio si integra alla perfezione con le caratteristiche smart e green del distributore di corso Europa: nell’impianto, infatti, oltre ai carburanti tradizionali, vengono erogati i meno inquinanti Gpl e metano; l’energia elettrica necessaria al funzionamento della stazione di servizio stessa viene prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici installati nell’area e, con un apposito sistema, viene raccolta l’acqua piovana in modo da poterla riutilizzare per l’irrigazione degli spazi verdi.

Al tempo stesso, l’attivazione della colonnina amplia l’impegno di Egea nell’ambito della mobilità ecologica e non inquinante. Un settore nel quale la multiutility ha già avviato numerose iniziative. All’utilizzo di mezzi elettrici per la gestione dei servizi ambientali, alla realizzazione di una linea di biciclette a pedalata assistita e alla conversione a metano del proprio parco auto, si è recentemente aggiunto il progetto, lanciato da Egea in partnership con Enel X, che prevede l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche su suolo pubblico, senza alcun costo per gli Enti locali, in oltre cento comuni delle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Torino, Savona e Imperia.