"Regionarie" 5 Stelle: il gruppo di Alba rinnova la fiducia al consigliere Martinetti

Il gruppo ufficiale albese del Movimento 5 Stelle ha votato ad unanimità la candidatura del proprio portavoce, il consigliere comunale Ivano Martinetti, alle regionarie del M5S. Il gruppo che da anni sostiene e collabora con Martinetti ha chiesto al consigliere di rendersi disponibile a portare la propria esperienza e la voce del territorio questa volta non in Comune ad Alba, ma a Palazzo Lascaris di Torino.

"Sono orgoglioso della fiducia che il gruppo ripone in me da sempre, ho accettato la loro proposta ad affrontare questa nuova sfida che è incominciata bene, sono risultato il secondo più votato dalla consultazione online. Consapevole del segnale che mi è stato mandato dagli attivisti del territorio cuneese, saprò ripagare la loro fiducia con il duro lavoro e l'impegno che hanno contraddistinto il mio operato in questi 4 anni e mezzo".

Al Teatro Alfa di Torino, in occasione della proclamazione del futuro candidato presidente che è risultato essere il consigliere regionale uscente Giorgio Bertola, Martinetti ha poi avuto modo di incontrare e conoscere anche Davide Casaleggio, a cui ha esposto il grande lavoro fatto e rivolto un invito a visitare la sua città.