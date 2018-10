Rebecca salutata da tutta la borgata in Valle Varaita che non vedeva nascite da 60 anni

La nascita di un bambino è già di per sé un evento memorabile. A Caldane, provincia di Cuneo, il miracolo si chiama Rebecca. Nella borgata a 1200 metri di altezza in Val Varaita erano ormai 60 anni che non si assisteva a nuove nascite: Rebecca, infatti, è la sesta abitante del villaggio, quinta componente della famiglia Ruà.

Mamma Cinzia, ex barista di 40 anni e il marito Luca, 42 anni, ex impiegato, hanno altri due figli, di 15 e 16 anni, nati a Cuneo, dove la famiglia viveva prima di trasferirsi sui monti. Qui ora hanno un'attività che mandano avanti da soli, "dal pane al dolce". L'arrivo di Rebecca è stato festeggiato da tutti i centri vicini.



(Scorcio della Valle Varaita)