Pulci, conoscerle per proteggere i nostri gatti con i migliori antiparassitari

Le pulci sono dei parassiti fastidiosi e pericolosi che vivono sulla cute del gatto, fra la sua peluria. Qui l’ambiente è umido e caldo, un habitat perfetto per l’insetto che infatti cresce e si riproduce rapidamente. Una femmina di pulce può deporre 15-40 uova anche quotidianamente: parte di queste resteranno attaccate sul pelo del gatto, mentre un’altra parte si depositerà in casa, specialmente sui tessuti. Le pulci si nutrono del sangue del gatto: questo non è solo fastidioso per l’animale, ma è anche un problema perché può portare ad alcune malattie.

Per debellare il problema è indispensabile fare un trattamento al gatto e far sì di ripulire e disinfestare la casa, lavando i prodotti ad alte temperature e utilizzando un sistema di lavaggio a vapore per divani e superfici. Per eliminare le pulci dal gatto bisognerà invece ricorrere a degli antiparassitari. In commercio ci sono molte tipologie di antiparassitari, ma non sono tutti uguali. La cosa migliore è scegliere un prodotto di qualità, poiché così si avrà la sicurezza che non farà male al micio e alle persone che ci convivono, che funzionerà rapidamente e a lungo.

Per questo motivo è bene preferire l’acquisto di prodotti come questi in negozi di animali specializzati e non in supermercati generici. Bauzaar.it è uno shop online dove ci sono ottimi prodotti anche a prezzi convenienti. L’antiparassitario per il gatto non sarà solo uno scudo per eventuali altri attacchi da parte delle pulci, ma eliminerà le presenti e quelle che arriveranno dalla schiusa delle uova. Questo genere di prodotti vanno usati sempre, soprattutto in estate, ma non solo, visto che se il gatto vive in casa il clima resta comunque ottimo per i parassiti.

I prodotti di qualità contengono sostanze antiparassitarie sicure, cioè che non sono tossiche per il gatto. Gli antiparassitari per gatti si suddividono essenzialmente nelle seguenti categorie: collarini, spot, shampoo, spray. Quale scegliere? Dipende dal gatto, dalle preferenze del padrone, dal numero di gatti. Se ci sono più gatti alcuni potrebbero preferire il collare o lo shampoo cosicché da non correre il rischio che fra loro gli animali si lecchino ingerendo la sostanza.

In realtà è sufficiente far sì che il prodotto si asciughi: quindi basta tenere gli animali separati per qualche ora. Se tuttavia non lo si ritiene possibile si può utilizzare un altro genere di prodotto. Tutti i prodotti elencati funzionano, quindi di fatto non c’è un prodotto che si possa dire migliore di un altro, anche se c’è sicuramente una di quelle categorie che è più diffusa rispetto alle altre. Lo spot antiparassitario è sicuramente quello più usato. Questo perché garantisce una sicurezza prolungata, si mette in un posto (dietro la nuca) dove il gatto non arriva a leccarsi e non comporta alcun particolare fastidio per l’animale.

Se pensiamo infatti al collarino, è un qualcosa che alcuni gatti potrebbero non gradire e così anche il bagno con lo shampoo antiparassitario: questo specialmente se il gatto è adulto e non lo si è abituato a queste cose sin da piccolo. Una volta usato l’antiparassitario, se il gatto gradisce è possibile spazzolare l’animale, così da far cadere le pulci decedute e le uova.