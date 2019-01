Allerta arancione per neve nelle Valli Tanaro e Bormida, giallo nelle altre zone del Cuneese

La Protezione civile della Regione Piemonte ha iniziato a monitorare l’evolversi del maltempo previsto dal bollettino meteorologico di Arpa Piemonte. Sono attese a partire dalle Alpi, in estensione al settore orientale da stasera (giovedì) e poi a tutta la regione nella notte, precipitazioni diffuse domani (venerdì) con neve fino in pianura in particolare a sud del Po al mattino. Le nevicate saranno più consistenti sulle Alpi sudoccidentali e sull'Appennino di confine. Pericolo valanghe dalle ore centrali di domani nei settori montani meridionali. (L'intervista)

Un’allerta arancione per neve è prevista per la Valle Tanaro (Cn); Belbo e Bormida, (Al-At- Cn) e la valle Scrivia nell’Alessandrino.

Un’allerta gialla interesserà dalle ore serali il Novarese–Verbano (To-Cn); l’alta Val di Susa, Chisone, Pellice e Po (To); le Valli Varaita, Maira e Stura (Cn), la pianura settentrionale, del Torinese e colline e la Pianura cuneese.

La Protezione civile intensificherà ulteriormente la vigilanza a partire dalle 6.30 di domani mattina, 1°febbraio.

Si ricorda ai cittadini che per la chiusura delle scuole devono rivolgersi ai propri Comuni.

Aggiornamenti: @ProCivPiemonte